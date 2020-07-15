Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. Копия письма парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Копия письма парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT. В тексте обращения Власов напомнил, что на юридические лица, допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку

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