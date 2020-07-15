Общество
RT на русскомВ Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Копия письма парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT. В тексте обращения Власов напомнил, что на юридические лица, допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. Копия письма парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:01
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