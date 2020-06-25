В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
Смотрите также
Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве
Apple раскрыла особенности новой iOS 14
На солдата, разбившего стекло автобуса ФСО, не стали заводить дело
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Украина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму
В Липецке во время акции «Лучи Победы» выстрелил танк
«Лошарик» начнут восстанавливать в 2021 году
США довооружатся истребителями F-22
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
СМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
На солдата, разбившего стекло автобуса ФСО, не стали заводить дело
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Украина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Копия письма парламентария на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:07
Подробнее о событии