Транспорт
Российская газетаВ Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ. По его мнению, это правильнее, чем ограничивать скорость на дорогах в зимний период до 80 километров в час.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч зимой
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предлагает увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».Агентство Москва00:20
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