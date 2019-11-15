Транспорт
ИзвестияВ Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
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В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч зимой
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предлагает увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».Агентство Москва00:20
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