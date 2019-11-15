Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предлагает увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».

с чего всё началось

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил повысить стоимость шипованных шин, вместо того чтобы ограничивать скорость движения в зимний период до 80 километров в час.

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

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