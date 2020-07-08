В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

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Общество Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.

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Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 241

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Армия и оружие Министр обороны Эстонии заявил об угрозе ракет РФ для стран НАТО Таллин, 8 июля 2020, 05:45 — REGNUM Ракетная система, которая была принята на вооружение в РФ, представляет угрозу для государств НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк 7 июля в ходе видеоконференции с главкомом объединенными вооруженными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом. 3

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