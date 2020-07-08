Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Дума намерена принять проект о признании отчуждения территорий экстремизмом до 23 июля

ТАСС10:01

Председатель ГД направил в профильный комитет законопроект по реализации положений Конституции о защите территориальной целостности

Государственная Дума РФ04:45

В Госдуме назвали дату внесения законопроекта о территориальной целостности

Известия04:00

В России может появиться уголовная статья о нарушении территориальной целостности

Коммерсантъ03:55

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

РИА Новости05:52

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

RT на русском03:39

В ГД предложили сажать на 10 лет за нарушение территориальной целостности

РБК04:14
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Общество

Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

RT на русском 09:38
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Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
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Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
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Наука

В США ученые экспериментируют с бесконтактной левитацией

Отмечается, что изначально ученые проводили эксперименты с обычной акустической левитацией, позволяющей удерживать объекты в воздухе при помощи звуковых волн.
Live24 вчера в 08:02
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Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
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Технологии

Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID

Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).
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Происшествия

Саратовцы уличили кортеж губернатора Радаева в грубейшем нарушении ПДД

Житель Саратова зафиксировал на видео грубейшее нарушение ПДД водителями автомобилей из кортежа губернатора региона Валерия Радаева.
Росбалт 07:15
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Происшествия

Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 6 460 человек

Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 6 460 человек.
ЮГ Times 04:30
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Общество

Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей

Бетонная площадка просела, в результате чего тонны нефтепродуктов, вытекших из резервуара, оказались в находящихся поблизости озерах и реках.
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Политика

Лавров отреагировал на заявление Эспера о сдерживании России и Китая

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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек

Газета.Ru 05:55
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Общество

Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 06 июля в 13:22
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Политика

Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ.
Страна Советов on-line 09:23
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Политика

Тимошенко заявила о жестоко обманутых украинцах

Аргументы и Факты вчера в 23:33
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Происшествия

Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин

Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Общество

Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября

Ведомости 08:55
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Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 06 июля в 13:01
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Гаджеты

Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Злоумышленники быстро научились использовать новую форму продажи смартфонов для своей выгодны.
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23-летняя актриса Таисия Вилкова, получившая популярность благодаря роли в комедийном телесериале «Деффчонки», впервые стала мамой.
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В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке

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Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
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Футбол

Василий Уткин: «Локомотив» был и остаётся пятым колесом

Болельщики и люди близкие к футболу, стали называть клуб «пятым колесом», намекая, что «Локомотив» является наиболее слабой командой из Москвы.
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Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
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В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
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Гравитационный маневр у Венеры поможет значительно сэкономить топливо при полете на Марс, а также сократить длительность миссий, сообщают исследователи в докладе, подготовленном для Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey 2023-2032.
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Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
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