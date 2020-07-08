В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

Политика Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. 2

Политика В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.

Наука В США ученые экспериментируют с бесконтактной левитацией Отмечается, что изначально ученые проводили эксперименты с обычной акустической левитацией, позволяющей удерживать объекты в воздухе при помощи звуковых волн. 5

Общество В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. 141

Технологии Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия). 2

Происшествия Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.

Происшествия МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова «Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. 471

Шоу-бизнес Таисия Вилкова из «Деффчонок» впервые стала мамой 23-летняя актриса Таисия Вилкова, получившая популярность благодаря роли в комедийном телесериале «Деффчонки», впервые стала мамой.

Футбол Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке. 2

Футбол Василий Уткин: «Локомотив» был и остаётся пятым колесом Болельщики и люди близкие к футболу, стали называть клуб «пятым колесом», намекая, что «Локомотив» является наиболее слабой командой из Москвы.

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.