Политика
РИА НовостиВ Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Технологии
«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России
Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
В Казахстане отдыхающие избили тюленя ради фотографии
Отдыхавшие заметили у берега тюленя и начали бить его палками и камнями, чтобы вытащить из воды и сфотографироваться.
РИА Новости 08:32
Общество
Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 08:08
Политика
Матвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ
Ранее, 6 июля, в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны.
Известия 07:48
Политика
Блогер Шарий утверждает, что офис Зеленского заказал его убийство
Видеоблогер и политик Анатолий Шарий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского заказал его убийство.
РИА Новости 06:16
Общество
Аксенов исключил возвращение жестких ограничений из-за COVID-19
Глава РК Сергей Аксенов исключил возвращение к практике обязательного помещения в обсерватор туристов из регионов материковой части России.
Российская газета 07:09
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
Убегающие от смерчей на популярном курорте россияне попали на видео
На кадрах видно, как двое мужчин спешат покинуть побережье в станице Голубицкой в Темрюкском районе — популярном туристическом месте на западе края.
Lenta.ru 06:55
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Глава СПЧ предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные, если нарушения не повлекли негативных последствий.
Интерфакс 08:05
Политика
Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова
Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относиться к суду.
REGNUM 06:23
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Происшествия
Экс-доцент СПбГУ Соколов в день убийства звонил в посольство Франции
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в день преступления звонил в посольство Франции.
МР7.ру вчера в 01:21
Экономика
Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:03
Гаджеты
В Huawei назвали сроки выхода новейшей прошивки EMUI 11
О сроках релиза новой фирменной надстройки EMUI 11 рассказал Ван Ченглу, президент департамента программного обеспечения компании.
Городской портал Новый Нижний 08:14
Политика
Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ
Стало известно, что уведомление об официальном выходе Соединенных Штатов Америки из Всемирной организации здравоохранения получил Конгресс Соединенных Штатов от президента Дональда Трампа седьмого июля.
ToDay News Ufa 07:31
Политика
Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших в сбитом Boeing
Иран отказался выплачивать компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737.
Lenta.ru 06:26
Политика
Памфилова пообещала разоблачить фейки «политических содержанок»
ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:57
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Персонаж Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины») — Елена Белова — станет новой супергероиней в киновселенной Marvel и заменит Наташу Романофф.
Портал Субкультура вчера в 11:57
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Футбол
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04