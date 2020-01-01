Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года. Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году.

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

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