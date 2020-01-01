Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года. Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году.
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Латыпов: порядок на стадионах зависит не от продажи пива, а от уровня организации соревнований

RT на русском07:18

Госдума может разрешить продажу пива во время всех «взрослых» соревнований

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В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

РБК04:33

В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах

Москва 2405:25

В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах

Национальная служба новостей03:30

В Госдуме скорректировали законопроект о продаже пива на спортивных мероприятиях

Говорит Москва02:58

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детских

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"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
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Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Технологии

Куратора Android попросили защитить пользователей от хищения данных

Международные правозащитные организации попросили генерального директора Google Inc. и куратора проекта Android Сундара Пичая пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны.
URA.Ru 06:25
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru 08 января в 17:32
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Киев вновь направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

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Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
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Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
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«Деньги из воздуха». Что общего у Bitcoin и американского доллара

Bitcoin и ФРС США обладают общим свойством, они делают деньги из воздуха, сказал профессиональный инвестор и телеведущий Гай Адами во время интервью на CNBC.
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Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск

Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Lenta.ru 07:24
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Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Lenta.ru 06:31
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Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
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Следует отметить, что ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи, которая проходила на территории Стамбула, призвали стороны ливийского конфликта завершить все боевые действия с 12 января и перейти к режиму устойчивого прекращения огня.
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Оппозиция штурмовала администрацию президента Абхазии

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Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине

В первый раз Анжелика и Александр поженились в 2007-м.
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Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse, сообщает AS.
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