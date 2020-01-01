Общество
РБКВ Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях
Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года. Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году.
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Кино
«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Политика
Путин раскритиковал крымских чиновников
Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма.
Общество
МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — приводит ТАСС сообщение.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".
Общество
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Технологии
Куратора Android попросили защитить пользователей от хищения данных
Международные правозащитные организации попросили генерального директора Google Inc. и куратора проекта Android Сундара Пичая пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Политика
Киев вновь направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Авто
Subaru Forester получил неприличную спецверсию
На автосалоне в Сингапуре представили особую модификацию кроссовера Subaru Forester, которая называется Forester Ultimate Customized Kit Special.
Экономика
«Деньги из воздуха». Что общего у Bitcoin и американского доллара
Bitcoin и ФРС США обладают общим свойством, они делают деньги из воздуха, сказал профессиональный инвестор и телеведущий Гай Адами во время интервью на CNBC.
Политика
Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск
Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Политика
Хафтар отверг предложение Путина и Эрдогана о прекращении огня в Ливии
Следует отметить, что ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи, которая проходила на территории Стамбула, призвали стороны ливийского конфликта завершить все боевые действия с 12 января и перейти к режиму устойчивого прекращения огня.
Политика
Оппозиция штурмовала администрацию президента Абхазии
Здоровье
Путина просят отправить в отставку главу саратовского минздрава
Руководитель отделения профсоюза "Альянс врачей" в Саратовской области Ирина Климентова опубликовала петицию на Change.org, в которой обращается к президенту России Владимиру Путину с требованием отправить министра Наталью Мазину в отставку.
Общество
В России начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров
С 1 января в России начали действовать новые правила налогообложения имущества физических лиц.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине
В первый раз Анжелика и Александр поженились в 2007-м.
Теннис
Экоактивистка Тунберг присоединилась к акции против Федерера
Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse, сообщает AS.