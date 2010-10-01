Общество
РБКВ Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях
Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года. Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году.
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Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Ранее Трюдо заявлял, что Оттава располагает сведениями из разных источников, в том числе от канадских разведывательных служб, по которым авиалайнер компании «Международные авиалинии Украины» был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета иранской ракетой класса «земля – воздух».
Происшествия
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, огонь потушен, сообщили 10 января в пресс-службе главного управления МЧС РФ в Коми.
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Политика
FT предупредила россиян о британских санкциях
Под санкции могут попасть жители России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.
Наука
Собаки в доме снижают риск развития шизофрении
Специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заметили, что люди, которые первые 12 лет жизни росли вместе с собакой, реже остальных страдали от шизофрении и биполярного расстройства.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Здоровье
Подъемник и лифт появятся в травмпункте Якутска
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Общество
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
Автоспорт
«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Политика
Трамп заявил о защите Европы от России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Политика
Президент Абхазии вновь отказался уходить в отставку
Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе уйти с поста президента.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Шоу-бизнес
Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом
Фотография 42-летнего Джона Коннора из «Терминатора» недавно появилась в Сети.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором
Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Гаджеты
Характеристики модели Xiaomi Mi 10 5G рассекречены
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Технологии
Microsoft будет реже обновлять Windows
Microsoft решил пересмотреть политику обновлений Windows. Теперь апргейд операционной системы будет происходить раз в год.
Армия и оружие
США захотели разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией
Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем.