Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года. Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году.
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В Госдуме предлагают продавать пиво на всех спортивных соревнованиях, кроме детских

RT на русском05:41

В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах

Москва 2405:25

В Госдуме скорректировали законопроект о продаже пива на спортивных мероприятиях

Говорит Москва02:58

Госдума может разрешить продажу пива во время всех «взрослых» соревнований

REGNUM04:12

В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах

Национальная служба новостей03:30

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

РБК04:33

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детских

ТАСС Спорт02:41
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Политика

Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты

Ранее Трюдо заявлял, что Оттава располагает сведениями из разных источников, в том числе от канадских разведывательных служб, по которым авиалайнер компании «Международные авиалинии Украины» был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета иранской ракетой класса «земля – воздух».
Страна Советов on-line 05:49
Происшествия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, огонь потушен, сообщили 10 января в пресс-службе главного управления МЧС РФ в Коми.
REGNUM вчера в 17:30
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
ТАСС 05:28
Политика

FT предупредила россиян о британских санкциях

Под санкции могут попасть жители России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.
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Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия

РБК 04:24
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Собаки в доме снижают риск развития шизофрении

Специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заметили, что люди, которые первые 12 лет жизни росли вместе с собакой, реже остальных страдали от шизофрении и биполярного расстройства.
Век 03:03
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Здоровье

Подъемник и лифт появятся в травмпункте Якутска

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Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
ProstoProSport вчера в 15:54
Происшествия

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
РИА Новости 03:43
Общество

СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
РИА Новости 05:42
Автоспорт

«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
REGNUM 05:49
Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Взгляд-инфо вчера в 04:06
Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
REGNUM 03:11
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Политика

Трамп заявил о защите Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика

Президент Абхазии вновь отказался уходить в отставку

Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе уйти с поста президента.
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Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
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В Уфе врачи спасли беременную с проникающим ранением в живот

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Шоу-бизнес

Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом

Фотография 42-летнего Джона Коннора из «Терминатора» недавно появилась в Сети.
МИР 24 вчера в 12:50
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Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости вчера в 09:55
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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 17:56
Гаджеты

Характеристики модели Xiaomi Mi 10 5G рассекречены

Goroday.ru вчера в 15:00
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Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения

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Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
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Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
РИА Новости вчера в 20:45
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Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

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Microsoft будет реже обновлять Windows

Microsoft решил пересмотреть политику обновлений Windows. Теперь апргейд операционной системы будет происходить раз в год.
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США захотели разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией

Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем.
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