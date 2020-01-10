Общество
РБКВ Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях
Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года. Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году.
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Происшествия
В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия
Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Подмосковья и сбежал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Происшествия
В РФ возбудили первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря
В 2019 году российский лидер Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней для людей, которые раньше подвергались административному наказанию за подобное нарушени Отмечается, что мужчина был задержан в районе поселка Вербное.
Политика
Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента
Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Общество
Суд постановил снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Общество
Штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ хотят ввести в России
Правительство России предлагает ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Политика
Иран объявит причину крушения украинского самолета 11 января
Иран намерен объявить предварительную версию причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Политика
Зеленский второй раз поговорил с премьером Канады о катастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за последние дни провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Наука
Каменные орудия эпохи палеолита подошли под конкретные задачи
Британские ученые выяснили, что жители ущелья Олдувай в Танзании, населявшие территорию в эпоху палеолита (примерно 1,8-2 миллиона лет назад), создавали каменные инструменты под конкретные задачи.
Культура
Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил в инстаграме о закрытии шоу после более чем четверти века в эфире.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Футбол
Илья Шкурин пополнил состав ПФК ЦСКА
Здоровье
О правильном уходе за ушами рассказал врач-оториноларинголог
Российский врач-оториноларинголог рассказал, как правильно ухаживать за ушами и как правильно их чистить.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.