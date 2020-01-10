Общество
РБКВ Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях
Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года. Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году.
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с чего всё началось
Авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей подготовили поправки к проекту, согласно которым напиток предлагается продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских соревнований.ТАСС Спорт02:41
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Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
Политика
США оценили потери Ирана из-за санкций Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео оценил потери Ирана из-за санкций США.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился
Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Политика
Киев потребует компенсацию, если украинский Boeing в Иране был сбит
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Культура
Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером
Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Шоу-бизнес
Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста
Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
Общество
Чиновников обязали декларировать разделенное при разводе имущество
Министерство труда обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в рамках декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год).
Энергетика
Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Гаджеты
У Samsung Galaxy A51 появится новая версия
Здоровье
Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство
Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
В ФРГ заявили, что вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что вывод иностранных войск из Ирака может укрепить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Футбол
«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании
Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Фигурное катание
Самодурова исполнила тройной аксель на тренировке
Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова в своем официальном Instagram опубликовала видео с тренировки, на которой она исполняет тройной аксель.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.