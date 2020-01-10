Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года. Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детских

Авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей подготовили поправки к проекту, согласно которым напиток предлагается продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских соревнований.
ТАСС Спорт02:41

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В Госдуме скорректировали законопроект о продаже пива на спортивных мероприятиях

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RT на русском07:18

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детских

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Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки

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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

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Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
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Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
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Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

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Шоу-бизнес

Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста

Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
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Общество

Чиновников обязали декларировать разделенное при разводе имущество

Министерство труда обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в рамках декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год).
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Энергетика

Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует

Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Красная весна 13:02
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У Samsung Galaxy A51 появится новая версия

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Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство

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Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России

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ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

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Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
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В ФРГ заявили, что вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ

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Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
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Самодурова исполнила тройной аксель на тренировке

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Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

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