Авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей подготовили поправки к проекту, согласно которым напиток предлагается продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских соревнований.

с чего всё началось

Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года. Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году.

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

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