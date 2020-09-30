Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».
Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Левченко была в числе спортсменов Белоруссии, которые поддержали движение против насилия и фальсификаций на выборах президента Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.