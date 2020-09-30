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Вести.Ru
Вести.Ru

В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы

В Госдуме предложили обсудить продление кредитных каникул для тех, кто пострадал от пандемии коронавируса, сообщил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.В источнике
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Телеканал 360°

Продление кредитных каникул обсудят в Госдуме

Телеканал 360°03:27
РИА Новости

В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул

РИА Новости02:14
Известия

Эксперты выступили за продление программы кредитных каникул в России

Известия01:23
Коммерсантъ

В России могут продлить программу кредитных каникул

Коммерсантъ00:40
РБК

В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул из-за COVID

РБК23:54
Lenta.ru

Россиянам захотели продлить кредитные каникулы

Lenta.ru22:28
ПРАЙМ

Российские власти обсудят вопрос продления кредитных каникул

ПРАЙМ23:15

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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В Белоруссии задержали критиковавшую Лукашенко баскетболистку Левченко

Левченко была в числе спортсменов Белоруссии, которые поддержали движение против насилия и фальсификаций на выборах президента Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.
Газета.Ru04:25
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Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство РФ в Карабахе

Вопрос возможного военного вмешательства России в конфликт в Карабахе в телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждался.
ИА Красная Весна03:08
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