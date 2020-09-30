Newsweek Polska (Польша): Польша хочет пригласить еще больше военных из США. Сколько это будет стоить? (Newsweek Polska)

Польша обязалась предоставить им доступ не только к выбранным США военным базам и полигонам, но также к аэродромам, в том числе гражданским.