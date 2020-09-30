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Вести.Ru
Вести.Ru

В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы

В Госдуме предложили обсудить продление кредитных каникул для тех, кто пострадал от пандемии коронавируса, сообщил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.В источнике
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Телеканал 360°

Продление кредитных каникул обсудят в Госдуме

Телеканал 360°03:27
ПРАЙМ

Российские власти обсудят вопрос продления кредитных каникул

ПРАЙМ23:15
Известия

Эксперты выступили за продление программы кредитных каникул в России

Известия01:23
Коммерсантъ

В России могут продлить программу кредитных каникул

Коммерсантъ00:40
РБК

В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул из-за COVID

РБК23:54
Lenta.ru

Россиянам захотели продлить кредитные каникулы

Lenta.ru22:28
РИА Новости

В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул

РИА Новости02:14

Трамп и Байден провели первые дебаты в США

В университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандитатов в президенты США — действующего лидера, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джозефа Байдена.
Трамп и Байден провели первые дебаты в США
BFM.ru00:15
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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Болота и Кордон на новых скриншотах фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE 4

Моддер под псевдонимом Ivan Sorce уже довольно давно трудится над ремастером S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. Он планирует полностью обновить игру и добавить в неё отдельные геймплейные улучшения.
3DNews05:03
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