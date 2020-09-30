"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Моддер под псевдонимом Ivan Sorce уже довольно давно трудится над ремастером S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. Он планирует полностью обновить игру и добавить в неё отдельные геймплейные улучшения.