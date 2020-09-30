Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы

В Госдуме предложили обсудить продление кредитных каникул для тех, кто пострадал от пандемии коронавируса, сообщил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Продление кредитных каникул обсудят в Госдуме

Телеканал 360°03:27
РИА Новости

В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул

РИА Новости02:14
Lenta.ru

Россиянам захотели продлить кредитные каникулы

Lenta.ru22:28
Коммерсантъ

В России могут продлить программу кредитных каникул

Коммерсантъ00:40
РБК

В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул из-за COVID

РБК23:54
Известия

Эксперты выступили за продление программы кредитных каникул в России

Известия01:23
ПРАЙМ

Российские власти обсудят вопрос продления кредитных каникул

ПРАЙМ23:15

Россиянам назвали условия вакцинации от коронавируса

Первую российскую вакцину разработал центр имени Гамалеи, ее назвали «Спутник V». Препарат был запущен в производство 15 августа, первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.
Lenta.ru04:34
2

«Так воюют только русские»: почему Россия победила в Сирии

Десятки тысяч боевых вылетов, обескровленные террористические группировки и спасенная страна — ровно пять лет назад, 30 сентября 2015-го, Россия начала одну из самых успешных военных операций в истории.
РИА Новости01:00
2

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
2

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
1,2K