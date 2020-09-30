Первую российскую вакцину разработал центр имени Гамалеи, ее назвали «Спутник V». Препарат был запущен в производство 15 августа, первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.
Десятки тысяч боевых вылетов, обескровленные террористические группировки и спасенная страна — ровно пять лет назад, 30 сентября 2015-го, Россия начала одну из самых успешных военных операций в истории.
Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».
«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.