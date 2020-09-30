В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы
В Госдуме предложили обсудить продление кредитных каникул для тех, кто пострадал от пандемии коронавируса, сообщил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул
Возможность продления периода кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, будет обсуждаться в рамках принятого весной закона, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Закон о кредитных каникулах в России вступил в силу 3 апреля.
РИА Новости02:14
Подробнее о событии