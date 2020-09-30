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Вести.Ru
Вести.Ru

В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы

В Госдуме предложили обсудить продление кредитных каникул для тех, кто пострадал от пандемии коронавируса, сообщил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул

Возможность продления периода кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, будет обсуждаться в рамках принятого весной закона, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Закон о кредитных каникулах в России вступил в силу 3 апреля.
РИА Новости02:14
Подробнее о событии
РИА Новости

В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул

РИА Новости02:14
Известия

Эксперты выступили за продление программы кредитных каникул в России

Известия01:23
РБК

В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул из-за COVID

РБК23:54
Коммерсантъ

В России могут продлить программу кредитных каникул

Коммерсантъ00:40
URA.Ru

В России могут продлить кредитные каникулы

URA.Ru01:06
Lenta.ru

Россиянам захотели продлить кредитные каникулы

Lenta.ru22:28
ПРАЙМ

Российские власти обсудят вопрос продления кредитных каникул

ПРАЙМ23:15

Роскосмос: величина утечки воздуха на МКС превышает нормативную

Утечка воздуха за борт Международной космической станции (МКС) из российского модуля "Звезда" превышает величину нормативных утечек, которые есть на станции постоянно, в связи с чем может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.
ТАССвчера в 11:45
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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Пашинян: Ереван всегда был готов к мирному урегулированию по Карабаху

"Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что (она) готова к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха", — отметил Пашинян во время пресс-конференции в Ереване.
РЕН ТВ02:14
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09