Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Читать в источнике
Комментировать73
с чего всё началось

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета03:54

Подробнее о событии

Пенсионерам готовят «незапланированное» повышение пенсий

Primpress.ru14:00

Миронов: Россия не имеет права в кризис отказаться от борьбы с бедностью

REGNUM03:42

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Солидарность11:02

Россиянам внепланово поднимут пенсии и зарплаты

Deita.ru07:15

Внеочередную индексацию пенсий и зарплат на фоне падения рубля предложили в Госдуме

Чита.Ру06:14

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Российская газета03:54

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Piter.tv13:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Армия и оружие

Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов

«В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.
Красная весна 09:02
Спорт

Минспорта рекомендовало расширить ограничения на занятия на спортшколы

Министр подчеркнул, что эти ограничения затронут не только спортсменов-профессионалов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортшколах.
РБК 13:14
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Здоровье

Доктор Мясников сравнил по опасности коронавирус и рак

Доктор Александр Мясников сравнил по опасности рак и новый тип коронавируса.
Актуальные Новости 05:28
Футбол

Стив Макманаман: «Мане и Салах не перейдут в „Реал“ или „Барсу“. Английские клубы сейчас – лучшие в мире»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман высказался о будущем игроков «красных» Мохамеда Салаха и Садьо Мане.
Sports.ru 12:16
Происшествия

Последствия взрыва газа в Перми: один погиб, трое пострадали

Пермь, 20 марта 2020, 11:46 — REGNUM В Перми после взрыва газа в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3 погиб один человек.
REGNUM 04:46
Общество

Рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры закрывают в Великобритании

За последние 24 часа в стране умерли 177 человек с заражением COVID-19.
Интерфакс 13:48
Здоровье

FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев

Не могут они, отмечает Financial Times, объяснить и странную аномалию: в Германии, по данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на середину четверга, 19 марта, было зарегистрировано 13979 случаев заражения коронавирусом, но погибли от него всего 42 человека.
Expert.ru 06:31
Экономика

Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России

Минсельхоз России объявил, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения российского рынка до февраля 2021 года.
RT на русском 12:39
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Здоровье

Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса

Врачи сообщили, что одним из самых распространенных симптомов болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, вместе с респираторными проявлениями, является нарушение пищеварения.
Московский Комсомолец в Марий Эл 11:30
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru 09:56
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

РИА Новости 07:05
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Технологии

Американцы испытают обновление «прошивок» кораблей в море

ВМС США в начале 2021 года проведут испытания новой технологии, с помощью которой можно будет дистанционно обновлять программное обеспечение кораблей, находящихся в море.
N+1 02:41
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru вчера в 18:19
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

Газпром предложил производить антисептик из газа

Газпром заявил о перспективе производства антисептиков из газа: изопропанол и этанол могут использоваться как базовые вещества для производства дезинфицирующих средств, сообщили в компании.
Взгляд.ру 13:14
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Футбол

Перенесенный на 2021 год ЧЕ по футболу оставит название Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса, не изменит своего названия и будет называться Евро-2020.
Невские Новости 13:09
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Российская газета вчера в 08:45
Экономика

В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть

Если США решат ввести против России новые санкции из-за падения цен на нефть, на ее экономику это не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 03:57
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Общество

Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Известия 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Миронов Сергей Михайлович
Российский политик. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное