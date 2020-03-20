Коронавирус
Российская газетаВ Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
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В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
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Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
Общество
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Общество
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Ученым удалось создать у участников исследования ощущение, что их правый большой палец стал виртуальной левой рукой.
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В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
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Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
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Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
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Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах
Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.
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Публикация от Сергей Морозов (@morozov_si) 20 Мар 2020 в 8:24 PDT Пока известно, что подросток вернулся в Димитровград из Великобритании.