Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили распространить ипотеку в 6,5% на вторичное жилье

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил частично распространить льготную ипотеку в 6,5% на вторичный рынок жилья из-за недостатка новостроек. Об этом в понедельник, 18 мая, пишет RT.
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Льготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:08

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Ипотеку в 6,5% предложили распространить и на вторичное жилье

Телеканал 360°03:15

Льготную ипотеку предложили распространить на вторичный рынок жилья

Москва 2402:54

Льготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё

RT на русскомвчера в 23:08

В Госдуме предложили частично распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Газета.Ru01:41

В Госдуме предложили частично распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

ФАН00:57

В Госдуме предложили распространить ипотеку в 6,5% на вторичное жилье

Известия00:49

Депутат ГД призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жилье в РФ

Аргументы и Факты02:52
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Во Владимирской области выявили 99 новых случаев коронавируса

99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки во Владимирской области.
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Общество

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