Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили распространить ипотеку в 6,5% на вторичное жилье

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил частично распространить льготную ипотеку в 6,5% на вторичный рынок жилья из-за недостатка новостроек. Об этом в понедельник, 18 мая, пишет RT.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Льготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:08

Подробнее о событии

В России предложили расширить льготную ипотеку

Lenta.ru05:55

В Госдуме предложили распространить ипотеку в 6,5% на вторичное жилье

Известия00:49

Ипотеку под 6,5% предложили распространить и на вторичное жилье

Телеканал 360°03:15

Льготную ипотеку предложили распространить на вторичный рынок жилья

Москва 2402:54

В Госдуме предложили частично распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Газета.Ru01:41

Льготную ипотеку могут частично распространить на вторичное жилье

Комсомольская правда04:57

Льготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё

RT на русскомвчера в 23:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика

В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл 13 мая с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также для встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 03:47
Общество

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенних из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
39
Футбол

Дмитрий Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»

Напомним, Дмитрий Тарасов заключил контракт с «Рубином» в начале года, но так и не смог полноценно выступать за команду из-за травмы ноги.
StarHit.ru 01:06
Кино

Создатели «Мачо и ботана» снимут триллер с Райаном Гослингом

Ревизор.ру вчера в 01:52
6
Музыка

Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

Пятый канал 03:10
5
Общество

На электронные трудовые книжки перешли более 1 миллиона россиян

Напомним, согласно закону, который вступил в силу с 1 января 2020 года, все работодатели должны уведомить сотрудников о праве выбора между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки до 30 июня 2020 года.
Областная газета 06:52
Происшествия

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости 05:01
40
Общество

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru 03:50
434
Армия и оружие

Российские истребители отработали дозаправку в воздухе

ГЛАС.RU 04:22
Здоровье

В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков

От внебольничных пневмоний в Дагестане умерли 657 человек В свою очередь республиканский оперштаб по борьбе с эпидемией 16 мая сообщал о 3280 случаях заражения коронавирусом.
Известия 16 мая в 22:46
2,9K
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
2,6K
Общество

Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии данных о коронавирусе

Чжун Наньшань прибыл в Ухань, где впервые была выявлена вспышка COVID-19 18 января, через пару дней он сообщил общественности, что пациенты с коронавирусом заразны, инфекция передается от человека к человеку, сообщает канал CNN.
Народные новости вчера в 04:13
222
Спорт

Секс-куклы заменили болельщиков на трибунах стадиона в Южной Корее

iReactor 06:52
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
1
Общество

Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском вчера в 05:13
450
Происшествия

В Ярославле медведь напал на человека

REGNUM 02:27
7
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,3K
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,3K
Политика

Россия рассказала о поставках аппаратов ИВЛ из США

Россия и США уже обсуждают, как пройдет отправка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — помощь Вашингтона Москве.
Lenta.ru 06:16
1
Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
375
Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Дождь 05:52
1
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян рассказала, что ее раздражает в своем муже Тигране Кеосаяне

В ходе беседы Симоньян рассказала, что ее больше всего раздражает в муже чрезмерная доброта.
Вокруг ТВ 05:15
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
653
Общество

На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников

На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Политика

Владимир Зеленский ввел санкции против МГУ и Эрмитажа

В Украине особым указом Владимира Зеленского введены ограничения, направленные против МГУ, Эрмитажа и других учреждений науки и культуры РФ.
Актуальные Новости 16 мая в 06:50
1,3K
Культура

Названы суперфиналисты Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

Ревизор.ру 03:59
Общество

Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
22
Политика

Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены

Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
ТАСС 04:22
27
Общество

В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения

Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва 16 мая в 06:54
169
Шоу-бизнес

Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит наказание

У народной артистки РФ подозревали COVID-19, но она, не дождавшись результатов теста, сбежала из больницы.
Московский Комсомолец 06:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное