Общество
ИнтерфаксВ Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке
Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности. При этом в инициативе отмечается, что первый взнос за ипотеку должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ.
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Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось
Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.Известиявчера в 16:01
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