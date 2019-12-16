Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.

с чего всё началось

Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.

Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности. При этом в инициативе отмечается, что первый взнос за ипотеку должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке

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