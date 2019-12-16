Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
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с чего всё началось

Хоть метра клок: аварийные дома предлагают расселять по ипотеке

Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.
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Депутат Госдумы предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке

РИА Новости22:27

В Госдуме предложили расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

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Госдума предложила за счет ипотеки расселять жителей ветхих домов

Комсомольская правда21:42

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ТАСС21:31

Жителей аварийных домов предлагают расселять за счет ипотеки

Телеканал 360°20:17

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

RT на русском21:51

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

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