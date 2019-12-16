Общество
ИзвестияВ Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету. Автор инициативы единоросс Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».
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Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что учительница русского языка школы № 2 Палласовки Гульнара Мунтаева обрезала 14-летнему ученику челку, сделав это якобы из личной неприязни.
Политика
NYT узнала о желании Зеленского нанять связанных с Трампом лоббистов
Люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского встречались с лоббистами, связанными с Дональдом Трампом.
Происшествия
В Приангарье арестовали водителя большегруза, столкнувшегося со скорой
Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись 13 декабря в Иркутской области на 71-м километре трассы "Байкал", в результате ДТП погибли два человека – водитель скорой и фельдшер.
Футбол
Конте отменил пресс-конференцию из-за публикации Corriere dello Sport
Главный тренер «Интера» Антонио Конте отменил пресс-конференцию перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» из-за публикации Corriere dello Sport, сообщается на официальном сайт клуба.
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Общество
Перечислены регионы РФ с самыми большими тратами на еду
В Дагестане траты на продукты питания доходят до 53,8%. При этом у Татарстана расходы на еду установились на 21,8%, а в Москве - на 24,5%.
Авто
Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России
Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Политика
Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме
Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.
Экономика
Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей
Россия может существенно увеличить свои доходы от внешней торговли благодаря росту цен на палладий.
Футбол
Иванович стал лучшим в РПЛ по точности передач
Первое место занял сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович, показатель которого равен 91%, 929 его передачи из 1024 оказались точными.
Экономика
Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.
Политика
Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе
Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
Названа тройка самых популярных клипов десятилетия по просмотрам в Youtube.
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Кино
Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Наука
Могилы людей с загадочными конусами на головах найдены в Египте
Археологи обнаружили в Египте древнее захоронение людей, на головы которых были надеты загадочные конусы.
Космос
Стало известно, сколько весит Млечный Путь
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Экономика
Правительство может расширить план приватизации госкомпаний
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.