Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету. Автор инициативы единоросс Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».
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В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Известия18:36

В Госдуме предложили расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

URA.Ru17:58

Дума предложила расселять аварийное жилье за счет льготной ипотеки

Вечерняя Москва17:51

Дума предлагает жителям аварийных домов расселяться по ипотеке

Pravda.Ru19:24

Госдума хочет переселять россиян из ветхих домов в ипотечные

Deita.ru19:30
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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