Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету. Автор инициативы единоросс Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

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