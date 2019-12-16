Общество
ИзвестияВ Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету. Автор инициативы единоросс Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».
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Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты
Соединенные Штаты планируют испытать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) вооружение.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
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В Японии предложили заявить права на все Курильские острова
Общество
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Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
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Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Экономика
Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка
Банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк") и Кранбанка (г. Иваново), говорится в сообщении регулятора.
Авто
Land Rover готовит новый бюджетный и роскошный внедорожники
Компания Land Rover готовит две новые модели — бюджетный и роскошный внедорожник, сообщает Autocar.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
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Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
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Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Политика
Песков заявил, что визит Лаврова не улучшил отношения между РФ и США
Несмотря на сказанное, Песков отметил, что визит Лаврова в США и встречу министра с первыми лицами государства в Москве воспринимают позитивно.
Политика
Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе
Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
Политика
Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Происшествия
Дрифтер сломал новогоднее украшение во Владивостоке
Житель Владивостока, устроивший дрифт вокруг новогодней елки, не справился с управлением и повредил праздничные украшения.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Футбол
«Сосьедад» ответил на жалобу «Барселоны» по эпизоду с Пике
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь
Телеведущая Дана Борисова сообщила, что у нее вновь начались проблемы в отношениях с 12-летней дочерью Полиной.