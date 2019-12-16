Недвижимость

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету. Автор инициативы единоросс Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Известия18:36

В Госдуме предложили расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

URA.Ru17:58

Дума предложила расселять аварийное жилье за счет льготной ипотеки

Вечерняя Москва17:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:27, Ашберн
Футбол

«Екатеринбург Арена» признана лучшим стадионом России

Глас Народа 04:44
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru 10:38
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
News.ru 04:55
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета 18:36
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Lenta.ru 14:28
Футбол

Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин

Бывший главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков.
Газета.Ru 01:27
Общество

У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:19
Политика

В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

Компания 04:29
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Футбол

Конте о бойкоте СМИ: «Газеты заходят слишком далеко. „Интер“ хочет подать сигнал на весь мир»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча с «Фиорентиной» (1:1) рассказал о конфликте клуба с итальянскими медиа.
Sports.ru 17:47
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»

Sportbox.RU 10:59
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Футбол

«Монако» сыграл ничью с «Анже», Головин был заменён на 79-й минуте

Встреча состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась ничьей со счётом 0:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, однако результативными действиями отметиться не сумел и на 79-й минуте встречи был заменён.
Чемпионат вчера в 15:57
Экономика

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 05:45
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Здоровье

СВФУ будет проводить клинические исследования лекарств

Клиника Мединститута СВФУ аккредитована на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу вуза.
Якутия 24 00:35
Технологии

Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5

Goroday.ru 02:37
Политика

Экзитполы отдали победу консерваторам на выборах в парламент Британии

Консервативная партия получит 368 мест из 650, такой результат даст ей возможность самостоятельно сформировать правительство.
Говорит Москва 12 декабря в 23:05
Политика

Зеленский ответил шуткой на реплику Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на фразу Владимира Путина о газе.
Gazeta.SPb вчера в 11:24
Гаджеты

Новый Mac Pro за $50 тыс. использовали как терку для сыра

Полит.ру 06:11
Футбол

«Реал» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Валенсией»

Футболисты мадридского "Реала" на последних минутах ушли от поражения в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".
РИА Новости 17:09
Космос

В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы

Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
REGNUM вчера в 03:55
Армия и оружие

Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки

ИА Новороссия 06:00
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 14:36
Происшествия

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

Коммерсантъ 17:55
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное