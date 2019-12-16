Общество
РИА НовостиВ Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов. Об этом он рассказал в беседе с газетой "Известия". Свою инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья.
Читать в источнике
Оценить2609
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось
Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Хоккей
Ковальчук не собирается возвращаться в КХЛ
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не рассматривает варианты с возвращением в КХЛ.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Экономика
Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей
Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
Путин отменил банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю
Как говорится, без комментариев: молодой предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, который попал в ДТП и, только выйдя из больницы, попал в другое ДТП, снова попал в ДТП.
Политика
Британский парламент начнет рассмотрение сделки по Brexit
Британский Кабинет министров уверен, что после реализации Brexit Соединенное Королевство быстро договорится с Евросоюзом об условиях долгосрочного сотрудничества в сфере экономики.
Общество
Москва представила новую схему обращения с мусором
Отвечать за судьбу отходов будет оператор, которого должны выбрать в следующем году (хотя у Москвы есть отсрочка до 2022 г.).
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Политика
Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
Политика
«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту
«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении пресс-службы компании в Twitter.
Общество
Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца
Кардиолог и главный врач больницы Sana в Дюссельдорфе Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца.
Происшествия
Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Наука
В ходе эксперимента AWAKE создана подробная модель поведения электронного пучка в процессе кильватерного ускорения
Группа ученых из коллаборации AWAKE Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) при участии специалистов Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) создали подробную трехмерную модель поведения пучка электронов во время эксперимента по кильватерному ускорению в плазме, сообщает пресс-центр ИЯФ СО РАН.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Происшествия
В Бурятии собаки разорвали новорожденного ребёнка
Местные жители заметили возле одного из домов возню двух собак, а, приблизившись, разглядели в пасти у одной из них ребёнка.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Здоровье
У Ульяновской областной детской клинической больницы сменился главврач
Футбол
«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".