Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки. При этом первый взнос должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых, пишет газета "Известия".
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Дмитрий Юрков
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось

Хоть метра клок: аварийные дома предлагают расселять по ипотеке

Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.
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