Общество
Российская газетаВ Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки. При этом первый взнос должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых, пишет газета "Известия".
Читать в источнике
Оценить1378
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось
Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Армия и оружие
Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами
Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Авто
Skoda начала в России производство нового Skoda Karoq
В компании официально объявили о запуске серийной сборки нового кроссовера. Skoda начала в России производство нового Skoda Karoq.
Экономика
Налоги для аптек могут привести к их закрытию в Хакасии
Прежде муниципальные аптеки и индивидуальные предприниматели платили единый налог на вмененный доход.
Политика
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
Финансы
Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам
Разместить деньги через «Сберкредо» может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Общество
Роскачество нашло пестициды в органических продуктах
Эксперты Роскачества проверили 21 торговую марку производителей органической продукции и обнаружили нарушения лишь у двух, которые не прошли по содержанию пестицидов.
Общество
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Экономика
Плюс декарбонизация всей Европы: станет ли ЕС климатически нейтральным
Цели ставятся исключительно амбициозные, хотя в документе подчеркивается, что Европа уже сделала много шагов, чтобы стать наиболее "экодружественным" континентом.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Политика
Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2».
Музыка
Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве
Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
На принципе подбора контента в зависимости от интересов человека построен новостной сервис «Пульс», запущенный Mail.Ru Group в 2019 году.
Футбол
Дешам посоветовал Жиру покинуть «Челси»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о будущем нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Политика
Трамп объявил о согласовании первой фазы торговой сделки с Китаем
В своём микоблоге в Twitter американский лидер написал, что, введение пошли не состоится, так как Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Дана Борисова долго добивалась опеки над собственной дочерью Полиной. Телеведущая ради своего ребенка прошла лечение от наркозависимости.
Политика
Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме
Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
Здоровье
Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом
Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит в себе набор мер для улучшения положения больных муковисцидозом; комплекс мер рассчитан на период до конца 2020 года.
Общество