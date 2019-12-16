Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.

с чего всё началось

Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки. При этом первый взнос должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых, пишет газета "Известия".

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

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