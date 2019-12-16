Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.

с чего всё началось

Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

Общество Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

Футбол Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.

Музыка Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику Как пишет Super, в минувшие выходные Лазарев, дважды занимавший третье место на конкурсе «Евровидение», выступил на шоу победителей конкурса в Амстердаме.

Футбол Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.

Политика Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.

Экономика Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат.

Политика На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Авто Стартовали продажи новой Kia Optima В Корее прошла «живая» презентация нового поколения Kia K5 / Optima и объявлен старт её продаж.

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Экономика Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув значения в 3010,4 пункта, свидетельствуют биржевые данные.

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.

Политика Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.

Музыка Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Политика Джонсон разрешил публикацию доклада о «российском вмешательстве» Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьера.