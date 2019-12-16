Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов. Об этом парламентарий рассказал в беседе с газетой "Известия". Свою инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья.
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Дмитрий Юрков
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
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