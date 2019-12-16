Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.

с чего всё началось

Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

Авто Volkswagen Tharu назвали лучшим кроссовером в Китае Согласно опросу, проведенному порталом Autohome, китайские автолюбители считают Volkswagen Tharu самой лучшей моделью в сегменте компактных кроссоверов.

Культура Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95» Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.

Общество Путин расширил территорию действия налога для самозанятых Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Экономика Группа FESCO решила продать зерновозы Транспортная группа FESCO решила продать свои хопперы-зерновозы и выйти из зернового сегмента, сообщил президент компании Александр Исурин.

Футбол Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе. Форвард после этого матча установил рекорд лиги 1.

Общество Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).

Общество В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.

Политика В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря, после чего будет ясно, возможен ли дальнейший прогресс, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Музыка Музыкант Игорь Корнелюк отреагировал на концерт Софии Ротару в Москве Заслуженны деятель искусств РФ Игорь Корнелюк поделился с российскими СМИ своим мнением о выступлении артистки Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, заявив, что концерт был «блестящим».

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Экономика Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7% Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снежном январе Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.

Гаджеты Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января Как сообщили в компании Facebook, которая является владельцем приложения, с 2020 года прекращается поддержка WhatsApp на устаревших версиях Android и iOS и Windows Phone.

Интернет Новый Chrome оказался настоящей катастрофой Разработчики из Google ответили на жалобы в субботу утром и приостановили распространение обновлений для Chrome и WebView, однако к тому моменту новые версии была установлены на 50% совместимых устройств.

Политика Зеленский совершит официальный визит в Азербайджан Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Азербайджан 16—17 декабря. Об этом сообщается на сайте главы Украины.

Политика Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".