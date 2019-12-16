Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки

Документ предусматривает, что частичные ипотечные обязательства возьмет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, годовая ставка по ипотеке для россиян, проживающих в аварийных или ветхих домах, не должна превышать 3%.
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Дмитрий Юрков
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось

Хоть метра клок: аварийные дома предлагают расселять по ипотеке

Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.
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