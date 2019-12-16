Общество
РБКВ Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
Документ предусматривает, что частичные ипотечные обязательства возьмет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, годовая ставка по ипотеке для россиян, проживающих в аварийных или ветхих домах, не должна превышать 3%.
Читать в источнике
Оценить2736
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось
Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Общество
В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении нападения на депутата Верховной рады Михаила Ананченко, который ранее заявил, что на него напали неизвестные в балаклавах.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»
Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Политика
Японская оппозиция призвала объявить Курильские острова частью Японии
Фигурное катание
Болельщики потребовали отстранить Тарасову от эфиров фигурного катания
В конце прошлой недели на сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову от комментирования спортивных соревнований.
Происшествия
Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом
По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Культура
Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Общество
Установлена причина смерти основателя «Белых касок»
Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Общество
Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов
Операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на услуги в связи с затратами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете, сообщило агентство Content Review.
Хоккей
Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала
Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
Технологии
Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Армия и оружие
Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву
Шаттл на первом же после старта с военного космодрома - авиабазы Ванденберг в штате Калифорния витке через 70-80 минут проходил от западных границ ГДР и Чехословакии до восточных границ СССР.
Футбол
Шаронов покинул казанский «Рубин»
Вместе с 43-летним специалистом коллектив покинул и его тренерский штаб. Контракт с клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
Въезд на Украину запретили российским журналистам, членам съемочной группы телеканала министерства обороны России «Звезда».
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Здоровье
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 очень похож на Mi Mix Alpha, но с одной особенностью
В Сети опубликованы первые рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Об этом сообщает iXBT.Судя по изображениям, аппарат будет очень схож с Xiaomi Mi Mix Alpha, оборудованным опоясывающим дисплеем.
Общество
Две нефтяные компании из РФ будут добывать нефть в Сирии - парламент
Парламент Сирии в понедельник одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений, сообщила пресс-служба парламента.
Игры
В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI
На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
Шоу-бизнес
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Армия и оружие