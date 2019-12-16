Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.

с чего всё началось

Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.

Документ предусматривает, что частичные ипотечные обязательства возьмет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, годовая ставка по ипотеке для россиян, проживающих в аварийных или ветхих домах, не должна превышать 3%.

В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки

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