Общество
РБКВ Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
Документ предусматривает, что частичные ипотечные обязательства возьмет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, годовая ставка по ипотеке для россиян, проживающих в аварийных или ветхих домах, не должна превышать 3%.
Читать в источнике
Оценить2749
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось
Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество
Президент России подписал закон о введении электронных трудовых книжек
До конца июня следующего года каждый работодатель обязан проинформировать сотрудников о введении трудовых книжек и о праве самого работника выбирать между бумажным и электронным носителем информации о его трудовом стаже.
Происшествия
Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Общество
СБУ инсценировала избиение депутата Верховной рады
Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала нападение на депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Михаила Ананченко.
Политика
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран
Ранее Россия оказалась в тройке самых могущественных стран мира вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Общество
Boeing задумался о приостановке производства 737 MAX
Руководство Boeing рассматривает приостановку или сокращение производства запрещенных к полетам лайнеров серии 737 MAX.
Экономика
Не нуждаемся в кредитовании: Украина может отказаться от кредита МВФ
После завершения новой трехлетней программы Украина сможет отказаться от необходимости в новых программах Международного валютного фонда (МВФ).
Политика
Условие транзита газа через Украину назвал Песков
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, рассказал, что на саммите в Париже 9 декабря «нормандская четвёрка» поднимала тему транзита российского газа через территорию Украины.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Кино
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».
Единоборства
Украинская модель с 13-м размером груди собирается стать боксером
Украинская модель plus-size из Киева Мила Кузнецова публично заявила, что собирается стать боксером.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Футбол
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся нападать на Россию
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Общество
Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс
У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
Политика
Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Bloomberg оштрафовали во Франции на €5 млн за публикацию ложных данных
Власти Франции приняли решение оштрафовать информационное агентство Bloomberg на €5 млн за распространение ложной информации на парижской бирже, что привело к падению стоимости акций крупнейшей французской строительной корпорации Vinci.
Экономика
В Амурской области ипотеку под 2% годовых одобрили 19 семьям
Ипотеку под 2% годовых одобрили 19 молодым семьям в Амурской области, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития и внешних связей Приамурья.
Космос
Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли
Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Политика
На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского
Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Космос
Метеор 2017 года был «пасущимся огненным шаром»
Команда исследователей из Университета Кертина в Австралии сообщает, что метеор, который пролетел по небу Австралии в 2017 году, был редким «пасущимся огненным шаром».
Политика
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство
Власти Украины намерены ввести двойное гражданство.
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.