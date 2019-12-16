Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.

с чего всё началось

Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.

В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки. Соответствующее обращение члена комитета по бюджету Дмитрия Юркова на имя вице-премьера правительства России Виталия Мутко находится в распоряжении «Известий».

В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки

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