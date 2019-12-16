Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
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Дмитрий Юрков
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось

Хоть метра клок: аварийные дома предлагают расселять по ипотеке

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