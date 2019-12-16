Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Читать в источнике
Комментировать1981
Дмитрий Юрков
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось

Хоть метра клок: аварийные дома предлагают расселять по ипотеке

Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме с сомнением отнеслись к идее расселять аварийное жилье под ипотеку

Телеканал 360°05:35

Эксперты оценили предложение расселять ветхие дома за счет ипотеки

РБК06:36

Песков переадресовал вопрос о расселении аварийных домов с помощью ипотеки в правительство

Известия05:44

Банкиры поддержали идею переселять аварийные дома с помощью ипотеки

Комсомольская правда08:24

Идея об «аварийной ипотеке» встретила критику экспертов и чиновников

РИА Новости08:00

В Госдуме оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке

RT на русском02:30

В Госдуме предложили расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

URA.Ruвчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Общество

Правительство создаст в Тулуне территорию опережающего развития

Для развития Тулуна, пострадавшего летом от паводка, правительство создает в городе территорию опережающего развития.
Российская газета 07:22
Общество

Российская учительница на уроке отрезала волосы восьмикласснику

Lenta.ru вчера в 14:05
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Политика

Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё извинилась за слова своего коллеги по правительству, министра внутренних дел Марта Хельме, о премьер-министре Финляндии Санне Марин.
РБК 07:50
Футбол

Киев нашел «российскую пропаганду» в инциденте с футболистом Зозулей

РИА Новости Крым 09:08
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
РЕН ТВ вчера в 02:20
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском 02:50
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Общество

Историк Соколов рассказал в письме об отношениях с убитой аспиранткой

DP.RU 02:47
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Здоровье

В Костомукше началась эпидемия ОРВИ и гриппа

В Карелии за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 5643 жителя республики, сообщает Управление Роспотребнадзора.
Невские Новости 07:47
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Общество

ВЦИОМ: 70% россиян поддержали закон о домашнем насилии

70% россиян поддерживают введение закона о домашнем насилии, против поправок в законодательство выступили 7% опрошенных, сообщают Ведомости со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.
ИжевскИнфо.РУ 05:03
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Газета.Ru 08:27
Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
REGNUM 07:43
Общество

Док со списанной подлодкой затонул в Севастополе

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.
News.ru вчера в 01:50
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее.
Известия 08:28
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Армия и оружие

Дуэль МиГ-31БМ над Тихим океаном попала на видео

Авиация Тихоокеанского флота провела учения модернизированных высотных истребителей МиГ-31БМ.
Lenta.ru 09:28
Футбол

ФИФА подала иски против Блаттера и Платини

ФИФА через свой официальный сайт сообщила о подаче судебных исков против своего экс-президента Йозефа Блаттера и экс-президента УЕФА Мишеля Платини.
Евро-футбол.ру 08:53
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

РИА Новости 07:38
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
МедиаПоток 13 декабря в 07:31
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг пришлось ехать в поезде на полу.
РИА Новости 09:00
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Политика

В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Газета.Ru 08:41
Здоровье

«Amgen Россия» запустит информационный проект об остеопорозе

Биотехнологическая компания Amgen запускает проект «Хрупкий возраст» — информационную кампанию по повышению уровня знаний об остеопорозе.
Известия 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное