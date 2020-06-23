В Госдуме считают необходимым увеличить количество моногородов в полтора раза — с нынешних 321 примерно до 500. Об этом «Известиям» рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике. Речь о населенных пунктах, фактически имеющих признаки монозависимости, но не получивших такой статус.

с чего всё началось

В случае попадания в реестр, города смогут рассчитывать на государственную поддержку. По словам зампреда комитета ГД по экономполитике Дениса Кравченко, количество моногородов может вырасти на треть, ведь с формирования прошлого перечня прошло уже шесть лет.

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