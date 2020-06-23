Экономика
ИзвестияВ Госдуме заявили о необходимости расширения списка моногородов
В регионы уже направлено письмо с просьбой предоставить информацию о городах, которые нужно включить в перечень. С попаданием в этот список населенные пункты могут рассчитывать на государственное финансирование.
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Общество
Самоизоляция граждан старше 65 лет продлена в Тульской области
Режим повышенной готовности в Тульской области действует с 16 марта и продлен с рядом ограничений по 30 июня.
Интерфакс - Россия 16:34
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
Общество
ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году фашисты подвергли пыткам, а после расстреляли, передает «РИА Новости».
РБК 07:54
Кино
Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить
Мойка78 вчера в 20:59
Культура
Вышел трейлер фильма «Гамильтон» на основе мюзикла
Изначально предполагалось, что фильм выйдет в кинотеатрах 15 октября 2021 года.
РИА Новости 20:03
Авто
Компания Kia готовит обновлённый Kia Rio X-Line для России
Напомним, хэтчбек Rio X-Line от обычного Rio отличается увеличенным дорожным просветом, пластиковыми некрашеными накладками по периметру кузова и изменёнными бамперами.
Tvoe-avto.com 17:32
Кино
Якутское кино имеет большие перспективы на федеральном уровне
Акция "Великое кино Великой страны" пройдет 22 июня.
Якутия 24 вчера в 08:02
Общество
В Екатеринбург прибыл вывозной авиарейс из Таджикистана
Екатеринбург, 23 июня 2020, 00:48 — REGNUM В Екатеринбург прибыл рейс из Душанбе авиакомпании «Уральские авиалинии», эвакуировавший из Таджикистана граждан России.
REGNUM 17:48
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала войны
7 новостей 14:36
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
Здоровье
ОНФ: оптимизация подорвала первичное звено здравоохранения на Сахалине
Член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус считает, что оптимизация здравоохранения разрушила первичное звено этой отрасли в Сахалинской области, осложнив борьбу с эпидемией коронавируса.
Сахалин.Инфо 20:55
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Россия денонсировала соглашение с Казахстаном об использовании РЛС «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении.
Известия 17:25
Политика
Путин оценил несправедливость при выходе республик из состава СССР
Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день политическая обстановка в стране спокойная, но стоят вопросы закрепления суверенитета страны.
ИА Красная Весна вчера в 15:16
Общество
В Амурской области выявили 1399 носителей коронавируса
Благовещенск, 23 июня 2020, 03:35 — REGNUM В Амурской области коэффициент распространения коронавируса в среднем по региону составляет 1,3. Самый высокий показатель в Ивановском районе — 6,0, в столице региона Благовещенске — 1,8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.
REGNUM 20:35
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Единоборства
Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом
RT на русском вчера в 01:36
Космос
Астрономы заметили на орбите Марса необычное сияние
Актуальные Новости вчера в 08:11
Происшествия
Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал еще одну причину, по которой артист сел за руль пьяным.
Вести.Ru 07:24
Общество
Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии
Газета.Ru 05:48
Политика
Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина".
РИА Новости 20:31
Политика
Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца 2020 года
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о приостановке до конца 2020 года выдачи некоторых видов временных рабочих виз.
Интерфакс 18:53
Кино
Съемки седьмого сезона «Сватов» перенесли на 2021 год
Подмосковье Сегодня 17:15