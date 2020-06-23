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В Госдуме заявили о необходимости расширения списка моногородов

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Общество ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году фашисты подвергли пыткам, а после расстреляли, передает «РИА Новости». 346

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Здоровье ОНФ: оптимизация подорвала первичное звено здравоохранения на Сахалине Член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус считает, что оптимизация здравоохранения разрушила первичное звено этой отрасли в Сахалинской области, осложнив борьбу с эпидемией коронавируса.

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