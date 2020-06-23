В Госдуме предложили расширить список моногородов
Смотрите также
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Марина Ким ждет третьего ребенка
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
В Германии установили памятник Ленину
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Apple представила операционную систему iOS 14
В Югре продлили режим самоизоляции
МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене
Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса
В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500. Об этом "Известиям" рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике.В источнике
Нынешний перечень из 321 моногородов сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть.
С чего всё началось
Мал, да дорог: в ГД предлагают увеличить число моногородов в 1,5 раза
В Госдуме считают необходимым увеличить количество моногородов в полтора раза — с нынешних 321 примерно до 500. Об этом «Известиям» рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике. Речь о населенных пунктах, фактически имеющих признаки монозависимости, но не получивших такой статус.
Известия17:01
Подробнее о событии