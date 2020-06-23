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Газета.RuГазета.Ru

В Госдуме предложили расширить список моногородов

В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500. Об этом "Известиям" рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике.В источнике
Денис Кравченкороссийский политик
Нынешний перечень из 321 моногородов сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть.
С чего всё началось

Мал, да дорог: в ГД предлагают увеличить число моногородов в 1,5 раза

В Госдуме считают необходимым увеличить количество моногородов в полтора раза — с нынешних 321 примерно до 500. Об этом «Известиям» рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике. Речь о населенных пунктах, фактически имеющих признаки монозависимости, но не получивших такой статус.
Известия17:01
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В ГД предложили расширить список моногородов - Известия

Аргументы и Факты20:20

Количество моногородов в РФ могут увеличить

URA.Ru21:31

В Госдуме предложили расширить список моногородов

Газета.Ru20:46

В Госдуме предложили пересмотреть критерии для моногородов

РЕН ТВ20:40

В Госдуме заявили о необходимости расширения списка моногородов

Интерфакс22:08

«Известия»: «Единая Россия» предложила увеличить число моногородов в России

ТАСС19:52

Мал, да дорог: в ГД предлагают увеличить число моногородов в 1,5 раза

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