Политика
Газета.RuВ Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон "престижу государственной власти", сообщает газета "Коммерсант".
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект, предполагающий прекращение блокировки Telegram, пишет «Коммерсант».Дождьвчера в 15:16
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
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По информации XBT, международная версия Redmi Note 9 Pro получит сходство с более дорогой моделью Redmi Note 9 Pro Max с маркировкой M2003J6B2G.
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Российская газета 20 апреля в 01:30
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Невские Новости вчера в 05:24
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Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»
Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что та прекратила свою деятельность в Венесуэле после продажи активов.
ТАСС вчера в 15:45
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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
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Ракета Falcon 9 стартовала с группой спутников Starlink
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Газета.Ru вчера в 15:59
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Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 21 апреля в 20:15
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
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РИА Новости вчера в 14:03
Общество
Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
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Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
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Компания 21 апреля в 23:22
Общество
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Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
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Общество
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Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса
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Газета.Ru вчера в 04:32
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Официальная причина отказа Индии от российских Су-57 обусловлена высокой стоимостью истребителей, оснащенных старыми двигателями.
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Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 16%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
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В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Чита, 23 апреля 2020, 06:46 — REGNUM У 17 человек, которые находились в наркологическом диспансере в Чите, подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
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Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
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