Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон "престижу государственной власти", сообщает газета "Коммерсант".
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект, предполагающий прекращение блокировки Telegram, пишет
 «Коммерсант».
Дождьвчера в 15:16

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В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Газета.Ruвчера в 15:53

Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram

РБКвчера в 16:59

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

Ведомостивчера в 16:00

Справороссы направили в кабмин законопроект, запрещающий блокировку Telegram

ТАССвчера в 17:33

Депутаты предложили запретить блокировку Telegram в России

Газета Кемеровавчера в 15:47

В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram

Lenta.ruвчера в 15:41

Двое депутатов Госдумы подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram

Дождьвчера в 15:16
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
1,3K
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Здоровье

В Тюмени коронавирус нашли у беременной женщины

В Тюмени выявили одну беременную, зараженную коронавирусом. Женщина сейчас находится под тщательным контролем врачей.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 11:52
1
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
14K
Гаджеты

Европейская версия Redmi Note 9 Pro будет лучше индийской

По информации XBT, международная версия Redmi Note 9 Pro получит сходство с более дорогой моделью Redmi Note 9 Pro Max с маркировкой M2003J6B2G.
RuNews24.ru вчера в 23:43
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Армия и оружие

В Чечню ввели федеральные войска

Русская Планета 21 апреля в 03:10
2,1K
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
8,4K
Здоровье

Коронавирус обнаружен в восьми больницах Свердловской области

Случаи заражения коронавирусом среди пациентов и врачей зафиксированы в восьми больницах Свердловской области, в число которых входит шесть медучреждений Екатеринбурга.
Вечерние Ведомости вчера в 07:11
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Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным специалистов, угроза возникновения цунами отсутствует.
Российская газета 20 апреля в 01:30
2
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия вчера в 15:39
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Политика

Две трети россиян собирались голосовать по поправкам к Конституции

Исследование ВЦИОМ показало, что 70 % россиян приняли бы участие в голосовании по поправкам к Конституции, пишет ТАСС.
Невские Новости вчера в 05:24
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Экономика

Компании с долгами по налогам останутся без господдержки

Доступ к господдержке закроют для тех компаний, у которых были задолженности по состоянию на 1 января 2020 года.
News.ru 00:52
Политика

Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»

Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что та прекратила свою деятельность в Венесуэле после продажи активов.
ТАСС вчера в 15:45
3
Происшествия

В Петербурге загорелся металлический ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
1
Космос

Ракета Falcon 9 стартовала с группой спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink был произведен с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида).
Газета.Ru вчера в 15:59
10
Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 21 апреля в 20:15
94
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
1,9K
Общество

Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
8
Общество

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РБК 00:30
30
Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Он сделал это в ответ на вопросы жителей региона о возможности открыть парикмахерские.
Компания 21 апреля в 23:22
1,4K
Общество

Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции

Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
30
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,5K
Общество

Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса

Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
1,4K
Армия и оружие

В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57

Официальная причина отказа Индии от российских Су-57 обусловлена высокой стоимостью истребителей, оснащенных старыми двигателями.
Военное дело 00:49
2
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 16%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
59
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
329
Происшествия

В наркодиспансере Читы коронавирус подтвердился у 17 человек

Чита, 23 апреля 2020, 06:46 — REGNUM У 17 человек, которые находились в наркологическом диспансере в Чите, подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:01
5
Здоровье

Лечение пациентов от коронавируса в Москве оплатят только в случае их госпитализации на скорой

В реестре счетов медучреждение, которое прИняло больного коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью на лечение, должно указать номер наряда вызова бригад скорой.
Эхо Москвы 01:01
26
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
21
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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