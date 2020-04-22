Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон "престижу государственной власти", сообщает газета "Коммерсант".
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект, предполагающий прекращение блокировки Telegram, пишет
 «Коммерсант».
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Справороссы направили в кабмин законопроект, запрещающий блокировку Telegram

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Газета.Ru15:53

В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram

Lenta.ru15:41

Депутаты предлагают отменить блокировку Telegram, которая «наносит урон престижу государственной власти»

Фонтанка.Ру16:17
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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