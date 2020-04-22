с чего всё началось

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон "престижу государственной власти", сообщает газета "Коммерсант".

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 180

Общество Получить пособие по безработице станет проще Получить пособие по безработице станет проще. Это коснется тех, кто признан безработным после 1 марта. 118

Игры Пробная восьмичасовая версия The Division 2 стала доступна геймерам Пробная версия доступна бесплатно на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игроки смогут провести в шутере не более восьми часов и развить персонажа не далее восьмого уровня. 2

Авто Появились изображения современной Лада «Тарзан» В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112. 5

Политика Киев объявил о запуске кампании по исправлению «Википедии» Министерство иностранных дел Украины объявило о начале сотрудничества с организацией «Викимедиа Украина» с целью «противодействия дезинформации» и наполнения «Википедии» информацией об украинском государстве, сообщили в пресс-службе ведомства. 2

Общество В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля. 251

Кино В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник» В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году. 4

Общество Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. 108

Игры Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры. 3

Политика США передадут по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику США на фоне пандемии коронавируса отправят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике, а также поставят это оборудование в Испанию и Италию.

Авто Официально представлен седан Audi A3 нового поколения Новое поколение сохранило размер колёсной базы, но стало длиннее на 4 см (4,5 метра), шире на 2 см (1,82 метра) и выше на 1 см (1,43 метра). 17

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 123

Авто Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина. 6