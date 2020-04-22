Политика
Газета.RuВ Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон "престижу государственной власти", сообщает газета "Коммерсант".
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект, предполагающий прекращение блокировки Telegram, пишет «Коммерсант».Дождь15:16
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