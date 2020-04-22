Политика
Газета.RuВ Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон "престижу государственной власти", сообщает газета "Коммерсант".
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с чего всё началось
Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что парламентарии подготовили законопроект, позволяющий прекратить блокировку Telegram в период ЧС или режима повышенной готовности, и направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи.ТАССвчера в 17:33
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Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
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РИА Новости вчера в 10:34
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Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
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В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
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Известия вчера в 16:50
Происшествия
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Rusvesna.su вчера в 03:16
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Lenta.ru 00:28
Политика
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РИА Новости вчера в 15:13
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
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Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
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РБК вчера в 16:07
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Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
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Аргументы и Факты вчера в 06:12
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
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НТВ вчера в 04:10
Шоу-бизнес
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Представитель певицы опроверг недавнюю новость Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в начале апреля была госпитализирована с двусторонней пневмонией.
WomanHit.ru вчера в 11:23
Экономика
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ТАСС 21 апреля в 10:37
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года, заявил основной владелец и гендиректор S7 Group Владислав Филев в интервью "Коммерсанту".
РИА Новости 02:35
Общество
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Здоровье
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Российская газета 02:24
Общество
Пятая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 24 апреля
В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция.
Вечерняя Москва 01:24
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
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Политика
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия вчера в 14:13
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
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Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56