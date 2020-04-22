с чего всё началось

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон "престижу государственной власти", сообщает газета "Коммерсант".

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,9K

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 937

Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 258

Шоу-бизнес Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram. 55

Здоровье Коронавирус на Украине: число заражённых растёт На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174. 6

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 1,4K

Политика Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. 464

Общество Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз. 27

Экономика Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+ Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. 11

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail. 279

Происшествия Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 14K

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 81

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 59

Шоу-бизнес Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну Представитель певицы опроверг недавнюю новость Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в начале апреля была госпитализирована с двусторонней пневмонией. 1

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года, заявил основной владелец и гендиректор S7 Group Владислав Филев в интервью "Коммерсанту". 46

Здоровье В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19 Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек. 38

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 761