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РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся

В Госдуме начали разрабатывать законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся, сообщил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.В источнике
С чего всё началось
— По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума), — написал Нилов в своём телеграм-канале
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Life.ru20:29
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Lenta.ru

В России предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных

Lenta.ru19:34
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В Госдуме предложили выдавать продуктовые сертификаты малообеспеченным

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РИА Новости

В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся

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RT на русском

В России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся

RT на русском21:33
URA.Ru

В Госдуме предложили помогать бедным россиянам бесплатной едой

URA.Ru19:15
РБК

В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных

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ТАСС

В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах для малообеспеченных

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