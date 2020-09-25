В Госдуме начали разрабатывать законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся, сообщил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

С чего всё началось — По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума), — написал Нилов в своём телеграм-канале Life.ru 20:29