В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся
Глава комитета Госдумы России по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что в нижней палате приступили к разработке законопроекта о продуктовых сертификатах для нуждающихся.В источнике
С чего всё началось
— По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума), — написал Нилов в своём телеграм-канале
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