ЖКХ
RT на русскомВ Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
Россиянам следует дать право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.РИА Новости20:48
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