Россиянам следует дать право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

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Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам. Об этом информирует РИА Новости.

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

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