ЖКХ
РИА НовостиВ Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует их в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.
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с чего всё началось
Россиянам следует предоставить право не оплачивать некачественные коммунальные услуги, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.РИА Новостивчера в 20:48
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Депутат предложил разрешить россиянам не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
Вечерняя Москвавчера в 20:22
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