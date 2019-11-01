ЖКХ

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует их в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Россиянам следует предоставить право не оплачивать некачественные коммунальные услуги, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
РИА Новостивчера в 20:48

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Как сэкономить, если вас не устраивают услуги ЖКХ

Вечерняя Москва05:34

Россиян могут освободить от платы за некачественные услуги ЖКХ

РБК04:12

В Госдуме предложили разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

URA.Ruвчера в 20:44

В СФ скептически отнеслись к предложению не платить за плохие услуги ЖКХ

РИА Новости05:15

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

RT на русскомвчера в 23:25

В Госдуме хотят разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Газета.Ru03:27

В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

РЕН ТВвчера в 20:18
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В Британии российским подлодкам пригрозили противолодочным самолетом

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Происшествия

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Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.
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Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Происшествия

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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 30 октября в 10:24
Экономика

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

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Известия 06:13
Происшествия

Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте

Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Взгляд.ру 06:14
Политика

Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения

Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 12:46
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
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Общество

Полковник ФСБ признал себя миллиардером

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
Lenta.ru 07:04
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Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Космос

Орбиту МКС 8 ноября поднимут на 800 метров

Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) 8 ноября проведут коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС).
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Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
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Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт

По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
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Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента

Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Авто

Кроссовер Toyota Raize начал поступать к дилерам

Дилеры компании Toyota в Японии начали получать новый кроссовер Toyota Raize.
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Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

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Глава Сбербанка сообщил о снижении ставки по ипотеке. Это случилось после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки.
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Минфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян

Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября.
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Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

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