Россиянам следует предоставить право не оплачивать некачественные коммунальные услуги, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

с чего всё началось

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует их в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

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