ЖКХ
РИА НовостиВ Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
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с чего всё началось
Россиянам следует дать право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.РИА Новостивчера в 20:48
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Депутат предложил разрешить россиянам не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
Вечерняя Москвавчера в 20:22
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