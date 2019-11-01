Россиянам следует дать право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

с чего всё началось

Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

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